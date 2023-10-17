Сильянов: «Если кому-то неинтересно смотреть матчи сборной, пусть не смотрят»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о прошедших товарищеских матчах национальной команды.

«От сбора хорошие впечатления. Дома был прекрасный матч против Камеруна, где были наши болельщики. Отличный матч, выиграли. Там вообще было прекрасное настроение. Сейчас с Кенией, если говорить про себя, вышел и отдал голевую. Это прекрасно! Понимаю ли я людей, которые говорят, что им неинтересны матчи сборной? Если им не интересно, пусть не смотрят. Наверное, им не интересно, потому что это товарищеские игры», — сказал Сильянов «СЭ».

12 октября Сборная России на «ВТБ Арене» обыграла команду Камеруна (1:0), а 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан» сыграла вничью с Кенией (2:2).