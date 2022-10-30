Соболев будет рад возвращению Кокорина в сборной России

Нападающий сборной Росси Александр Соболев заявил, что был бы рад возвращению в команду форварда Александра Кокорина.

— Кокорин сказал, что общается с ребятами из сборной и говорит, что есть такие настроения в духе: «С кем мы спаррингуемся и что это за команды?». Действительно есть такое чувство?

— Нет, не слышал такого. Думаю, ни в одной команде такого нет. Может, он с бывшими футболистами сборной общается.

— Он говорил, что если его вызовут, ему, скорее всего, не будут рады в сборной. Ты бы был ему рад?

— Как другу — да. Это его выбор, хочет он или не хочет ехать. Это его карьера, он сам ей распоряжается. Я не могу за него сказать. Если бы он приехал в сборную, я был бы рад.