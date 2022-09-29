Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, по каким причинам полузащитник Никита Кривцов покинул расположение сборной России.

«У него было элементарное отравление. Оно не позволило ему присутствовать на сборе. Никита возобновил тренировки буквально во вторник, 27 сентября», — заявил Сторожук Metaratings.ru.

24 сентября сборная Россия в Бишкеке встречалась с Киргизией в товарищеском матче. Игра завершилась в пользу россиян.

19 ноября сборная России должна провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной.