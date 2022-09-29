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Сборная России

29 сентября, 14:14

Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России

Виктория Кравченко

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, по каким причинам полузащитник Никита Кривцов покинул расположение сборной России.

«У него было элементарное отравление. Оно не позволило ему присутствовать на сборе. Никита возобновил тренировки буквально во вторник, 27 сентября», — заявил Сторожук Metaratings.ru.

24 сентября сборная Россия в Бишкеке встречалась с Киргизией в товарищеском матче. Игра завершилась в пользу россиян.

19 ноября сборная России должна провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной.

Сборная России по футболу
Александр Сторожук
Никита Кривцов
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