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Сегодня, 09:10

Тарханов: «Сыграть на ноль против Камеруна — весьма позитивный момент»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный тренер Александр Тарханов после победы сборной России над Камеруном (1:0) оценил игру Далера Кузяева и Алексея Миранчука.

— Как бы оценили игру наших легионеров?

— Миранчука оценивать сложно — не так много времени провел на поле. А Кузяев был весьма неплох. И забить мог, и пасы отдавал добротные. Молодец, держал темп.

— Что насторожило?

— Были невынужденные потери мяча на своей половине поля... Брака хватало. Были ошибки, да, но все удачно закончилось. Сыграть на ноль против Камеруна — весьма позитивный момент.

— А что скажете о зоне между Сильяновым и Солдатенковым? В первом тайме ошибки этих защитников могли привести к серьезным проблемам...

— Не спорю. Но они и нечасто играют за сборную. Нужно время для взаимопонимания на таком уровне. Тем более в таком сочетании. Да, ошибались, но после перерыва сыграли уже гораздо надежнее, четче. Ну и левый фланг обороны гораздо реже подключался к атаке, чем правый, где я уже отметил Волкова.

— В голе Чалова есть доля вины вратаря Камеруна?

— Да я бы так не сказал. На первый удар с близкого расстояния он же среагировал, а дальше уже, как говорится, без шансов. Я бы вратаря не критиковал — в целом он сыграл достаточно качественно, хорошо атаки начинал. Помните его пас через все поле, когда форвард гостей опередил Сильянова и выскочил один на один с Сафоновым? Здорово, что Матвей не оплошал.

— То есть, на ваш взгляд, позитивных моментов по итогам этой встречи гораздо больше, чем настораживающих вещей?

— Конечно! Никакого пессимизма. Победа есть победа, особенно над участником чемпионата мира.

Сергей Волков в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Камерун (1:0). «Лучший игрок матча — Волков. Просто супер!» Тарханов — о победе над Камеруном
Алексей Миранчук
Далер Кузяев
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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