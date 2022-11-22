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Сборная России

22 ноября, 11:50

Тихонов о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Кроме позора мы ничего не почерпнули»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России за игру в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

Обе встречи завершились со счетом 0:0.

«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся», — приводит Legalbet слова Тихонова.

Сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/tihonov-schitaet-chto-sbornaya-rossii-smozhet-obigrat/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Сборная России по футболу
Александр Тихонов
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