Тихонов о матчах сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Кроме позора мы ничего не почерпнули»

22 ноября, 11:50
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал сборную России за игру в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.
Обе встречи завершились со счетом 0:0.
«Кроме позора мы ничего не почерпнули. Наверное, чтобы доставить радость болельщикам футбола в России, надо обыграть сборную Монголии. Попросите, чтобы они собрали команду из табунщиков, пастухов, тогда мы отличимся», — приводит Legalbet слова Тихонова.
Сборная России временно отстранена от участия в международных турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования