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Сегодня, 11:32

Точилин: «РФС нет смысла менять тренера, Карпин продолжит улучшать игру сборной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость о возможном продлении РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

По информации «СЭ», РФС принял решение продлить контракт с Карпиным на два года.

«РФС нет смысла менять тренера, если учесть в какой ситуации находится наша сборная. Карпин продолжит улучшать игру национальной команды. Сейчас сборная России нигде не играет. Чтобы оценивать работу тренера, нужно принимать участие в больших турнирах. У Валерия Георгиевича есть время, чтобы улучшить игру сборной. Когда национальную команду допустят до международных соревнований, мы оценим работу Карпина», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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