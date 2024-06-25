Точилин: «РФС нет смысла менять тренера, Карпин продолжит улучшать игру сборной»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость о возможном продлении РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

По информации «СЭ», РФС принял решение продлить контракт с Карпиным на два года.

«РФС нет смысла менять тренера, если учесть в какой ситуации находится наша сборная. Карпин продолжит улучшать игру национальной команды. Сейчас сборная России нигде не играет. Чтобы оценивать работу тренера, нужно принимать участие в больших турнирах. У Валерия Георгиевича есть время, чтобы улучшить игру сборной. Когда национальную команду допустят до международных соревнований, мы оценим работу Карпина», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с лета 2021 года.