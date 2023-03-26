Жуков отметил игру Пиняева в матче с Ираком: «Очень мне нравится. Сообразительный парень»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Ираком (2:0).

«Игра была уже лучше, чем в предыдущем матче. Первый тайм был не очень, много ошибались. А во втором наладили игру, вроде было неплохо впереди, какие-то проблески появились», — сказал Жуков «СЭ».

Также Жуков высказался о рекорде Сергея Пиняева, который стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

«Я и в прошлый раз говорил, что мне очень нравится Пиняев. Он — быстрый парень, сообразительный. Смотрелся очень хорошо в этом матче», — добавил Жуков.

Встреча сборных России и Ирака состоялась в Санкт-Петербурге 26 марта. Ранее, 23 марта команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).