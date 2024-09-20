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Сегодня, 19:15

Жуков — о словах Глушенкова: «Каждый футболист должен мечтать играть за сборную России»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной сборной.

«Мне хочется, чтобы Глушенков играл за сборную России, он классный футболист. Видимо, у него есть какие-то проблемы с Карпиным. Но мое мнение, что каждый футболист должен мечтать играть за национальную команду», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Жуков
Максим Глушенков

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