Жуков — о словах Глушенкова: «Каждый футболист должен мечтать играть за сборную России»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о национальной сборной.

«Мне хочется, чтобы Глушенков играл за сборную России, он классный футболист. Видимо, у него есть какие-то проблемы с Карпиным. Но мое мнение, что каждый футболист должен мечтать играть за национальную команду», — сказал Жуков «СЭ».

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».