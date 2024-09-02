Батраков: «Сбылась моя маленькая мечта — попасть в национальную сборную»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился впечатлениями от первого в карьере вызова в национальную команду.

«Очень приятно здесь находится. Сбылась моя маленькая мечта — попасть в национальную сборную. Мне вручили футболку сборной России с моей фамилией, для меня это огромная честь. Буду стараться учиться у опытных футболистов», — приводит пресс-служба РФС слова Батракова.

Также 19-летний футболист рассказал о своей самой большой мечте.

«Выйти в футболке сборной на чемпионате мира. Но, я уже счастлив находится здесь. Буду стараться проявить себя», — добавил он.

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Вьетнамом, 7-го числа — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».