Алексей Миранчук: «Очень рад, что сыграли с братом на одном поле»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал «СЭ» победу над Камеруном (1:0).

Миранчук вместе с братом-близнецом Антоном вышел на замену на 65-й минуте встречи. Оба футболиста не отличились результативными действиями.

«Эмоции от игры за сборную — супер. Очень рад, что сыграли с братом на одном поле. 20 тысяч болельщиков в Москве? Очень приятно», — сказал Миранчук «СЭ».

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.