Алексей Миранчук готов ехать в сборную России и играть с Брунеем

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» высказался о ноябрьском сборе национальной команды России.

— Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?

— Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но, если попаду в список, конечно, поеду.

— Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?

— Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть. Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело — просто выходить и играть с теми, кто есть.

— А если бы у тебя была альтернатива: играть против Брунея, условного «Краснодара», сборной легионеров РПЛ или сборной медиалиги, ты бы что выбрал?

— Точно не скажу. Но, помню, однажды при Черчесове, если не ошибаюсь, сборная играла против «Динамо». Я в том матче участвовал (действительно, 3 сентября 2017 года был такой матч, завершился 3:0 в пользу сборной России, и Миранчук открыл счет на 22-й минуте. — Прим. И.Р.). Мне кажется, настрой там был другой — чуть более вальяжный, расслабленный. Все-таки когда сборная играет против любой сборной, ты понимаешь, что это национальная команда другой страны. В этом случае настрой, думаю, более правильный.

— То есть с Брунеем все-таки лучше?

— По мне, наверное, да. Плюс неофициальный матч с клубом — это и дополнительный риск получения травмы для игроков этого клуба. Мне кажется, проводить такие игры — это изобретать то, что не надо.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.