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Сегодня, 10:54

Алексей Миранчук: «Страха перед игрой с Камеруном нет»

Алина Савинова
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями от возвращения в Россию в преддверии товарищеского матча с Камеруном.

«Возвращаться на родину всегда приятно. И даже не смущает, что целый день провел в самолете. Давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по штабу, по атмосфере. Много новых моментов и игроков, приятно вернуться. Жду сборов», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Также полузащитник поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной Камеруна. Он отметил, что не испытывает страха перед этим матчем.

«Страха не может быть. Я уже заранее знаю, что игра будет непростая, так как сейчас все команды умеют бегать, защищаться, обороняться, атаковать. Этого уже достаточно, чтобы навязать проблемы. Но страха нет, будем стараться показывать то, что требует главный тренер», — добавил футболист.

Последний раз Миранчук играл за национальную команду России в ноябре 2021 года в мачте с Кипром (6:0).

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lAOGCUMDIPU
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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