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Сегодня, 18:21

Алексей Попов отреагировал на решение Севикяна выступать за сборную Армении

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Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Севикян отказался от сборной России? А кто это такой? Человек забил два мяча и его сразу в национальную команду зовут? Карпин совсем уже поплыл! Опять «подсветили» 50 игроков, теперь у них поднимается трансферная стоимость, а затем, наверное, зарплата. Севикян молодой еще, неопытный, пока даже не забил и десятка голов. Какая ему Европа? Даже сомнительно что-то», — приводит betonmobile.ru слова Попова.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но футболист признался, что хочет играть за сборную Армении. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 гола в 10 матчах во всех турнирах.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-sevikyan-otkazalsya-ot-sbornoy-rossii-a-kto-eto-takoy
Сборная Армении по футболу
Сборная России по футболу
Алексей Попов
Эдгар Севикян
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