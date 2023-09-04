Алексей Попов отреагировал на решение Севикяна выступать за сборную Армении

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Севикян отказался от сборной России? А кто это такой? Человек забил два мяча и его сразу в национальную команду зовут? Карпин совсем уже поплыл! Опять «подсветили» 50 игроков, теперь у них поднимается трансферная стоимость, а затем, наверное, зарплата. Севикян молодой еще, неопытный, пока даже не забил и десятка голов. Какая ему Европа? Даже сомнительно что-то», — приводит betonmobile.ru слова Попова.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России, но футболист признался, что хочет играть за сборную Армении. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а в прошлом году перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 4 гола в 10 матчах во всех турнирах.