Экс-защитник «Рубина» Попов: «Думаю, Канчельскис перегнул в своих высказываниях»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов отреагировал на высказывания бывшего полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса о купленных матчах национальной команды на ЧМ-2018.

«Думаю, что он чуть-чуть перегнул в своих высказываниях. Канчельскис, как мне кажется, хотел лишь сказать то, что нам повезло в том, как мы сыграли на домашнем ЧМ. Понятно, что Саудовская Аравия и Египет наши экономические партнеры, поэтому победы в тех матчах, видимо, хотел он увязать именно с этими тесными связями. Просто неправильно выразился. Хотя в этом мире все возможно, не только в России. Но ведь в купленную победу над испанцами вряд ли кто-то поверит, так? Я с ним не согласен во всех этих формулировках», — приводит слова Попова Betonmobile.ru

На ЧМ-2018 сборная России дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).