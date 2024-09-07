Алексей Сафонов: «Матч с Вьетнамом показывает, что переход в Азию для российского футбола нецелесообразен»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч сборной России с Вьетнамом (3:0) показал, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола нецелесообразен.

«Ну, сыграли и сыграли. Сборная России на голову сильнее. Слава богу, что без травм, поле вообще не очень! Не хотелось бы, чтобы игроки получали травмы при таких перелетах. Настораживает ещё, что ливень обещают перед Таиландом. Куда деваться, сборной надо с кем-то играть. Но это вопросы не к команде, а к РФС. Рано или поздно блокада эта должна закончиться.

Мы родились в России, у нас другой климат. У нас футболисты в мороз могут играть без утеплителей. Организм больше привычен к холоду. Эта поездка и матчи показывают, что переход в Азию для российского футбола нецелесообразен. Был бы сильный дискомфорт, если бы мы туда попали. Тут не только климат, но и часовой пояс, ведь матчи могут начинаться в рабочее время с раннего утра. Футбол — это зрелище. Представьте, если еще в Азиатской Лиге чемпионов играть. То есть на выходных у нас «Спартак» — «Зенит», а потом матч с какой-то вьетнамской командой. Эти перелеты станут ущербом для чемпионата России», — цитирует Legalbet Сафонова.