Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:17

Алексей Сафонов: «Матч с Вьетнамом показывает, что переход в Азию для российского футбола нецелесообразен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что матч сборной России с Вьетнамом (3:0) показал, что переход в Азиатскую конфедерацию футбола нецелесообразен.

«Ну, сыграли и сыграли. Сборная России на голову сильнее. Слава богу, что без травм, поле вообще не очень! Не хотелось бы, чтобы игроки получали травмы при таких перелетах. Настораживает ещё, что ливень обещают перед Таиландом. Куда деваться, сборной надо с кем-то играть. Но это вопросы не к команде, а к РФС. Рано или поздно блокада эта должна закончиться.

Мы родились в России, у нас другой климат. У нас футболисты в мороз могут играть без утеплителей. Организм больше привычен к холоду. Эта поездка и матчи показывают, что переход в Азию для российского футбола нецелесообразен. Был бы сильный дискомфорт, если бы мы туда попали. Тут не только климат, но и часовой пояс, ведь матчи могут начинаться в рабочее время с раннего утра. Футбол — это зрелище. Представьте, если еще в Азиатской Лиге чемпионов играть. То есть на выходных у нас «Спартак» — «Зенит», а потом матч с какой-то вьетнамской командой. Эти перелеты станут ущербом для чемпионата России», — цитирует Legalbet Сафонова.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Алексей Сафонов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Даниил Медведев подвел итоги выступления на US Open-2024
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Маск счел интересными слова Путина о поддержке Харрис
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя