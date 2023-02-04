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Сегодня, 14:06

Аленичев считает, что переговоры РФС и УЕФА в ближайшее время ни к чему не приведут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Дмитрий Аленичев считает, что переговоры Российского футбольного союза (РФС) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ни к чему не приведут в ближайшее время, но нужно контактировать как можно чаще.

«Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо. Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены. Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу. Но однозначно, в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», — приводит слова Аленичева ТАСС.

В конце января рабочая группа, в которую вошли представители РФС и УЕФА, провела первую встречу по поводу возможного возвращения российских клубов в европейские турниры. Следующая встреча запланирована на февраль.

Источник: https://tass.ru/sport/16962153

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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Барселона
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ИТБ2 (0.5)

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Дмитрий Аленичев
Футбол
РФС
УЕФА
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