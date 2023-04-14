Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре: «В ЦАФА готовы к тому, что сборная России не поедет на турнир»

Никимбаев рассказал о том, в какой стадии сейчас находится вопрос об участии сборной России ЦАФА

Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре и футбольный функционер из Узбекистана Алишер Никимбаев рассказал о том, в какой стадии сейчас находится вопрос об участии сборной России в Кубке Центральной Азии (ЦАФА).

«Насколько я знаю, РФС до сих пор не ответил официально на приглашение от ЦАФА. Срок был до 31 марта, сегодня уже 14 апреля. Две недели прошло — значит, ничего не хотят. ЦАФА еще официально двери для России не закрыла, но может сделать это в любой момент. Крайний срок, вроде как, следующий понедельник. Дальше откладывать некуда, поскольку до турнира остается два месяца: нужно работать по другим командам, подтверждать их участие в турнире. Скорее всего, если России не будет, то поменяются и финансовые условия. Возможно, РФС действительно принял решение не участвовать в турнире, но в ЦАФА к этому были готовы изначально», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что сборная России с высокой долей вероятности откажется от участия в чемпионате ЦАФА.

26 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирака со счетом 2:0 в товарищеском матче.

С конца февраля 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия во всех международных соревнованиях.