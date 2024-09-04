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Сегодня, 09:41

Бышовец — о матчах сборной России: «Это будет очень хороший тест на волевые качества»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от сентябрьских матчей национальной команды.

«Практически никакой информации о соперниках нет. Эти команды не входят в число... Соперники для национальной команды всегда должны быть определенного уровня. Когда можно команду протестировать на их фоне. Тогда можно оценивать и футболистов, и развитие команды.

Тут еще будет и перелет, и акклиматизация. Это создаст проблемы для нашей команды. Дополнительные климатические сложности дадут тренерам информацию о переносимости нагрузки игроками. Это будет очень хороший тест на волевые качества», —приводит слова Бышовца Legalbet.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Футбол
Сборная России по футболу
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