Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал «СЭ» попадание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский сбор.

«В профессиональном спорте личные интересы подчиняются командным. Глушенков сейчас — это игрок основного состава. Его выступления до травмы оставили очень хорошее впечатление, и игра «Зенита» стала намного разнообразнее. Вопрос даже не в реализации, а в самом качестве. Он очень органично вписался в игру», — сказал Бышовец «СЭ».

С кем сыграет Россия, пока не объявлено, потенциальные соперники — из числа сборных Азиатской конфедерации футбола. Матчи могут пройти в окне с 7 по 15 октября.

До этого в 2024 году сборная России провела три матча. 21 марта команда победила Сербию в Москве (4:0) и вынужденно отменила встречу с Парагваем, 7 июня — сыграла с Белоруссией в Минске (4:0), 5 сентября разгромила Вьетнам в Ханое (3:0) и после начала тайфуна отказалась от игры с Таиландом.

Александр Абустин