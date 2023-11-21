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Сегодня, 22:09

Бышовец: «У сборной России за этот год сформировался костяк, который предопределяет результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подвел итоги года для национальной команды.

«Не рассматривал бы матч с Кубой со стороны результата. Такая эйфория свойственна болельщикам. У сборной России за этот год сформировался костяк, который предопределяет качество игры и результат. Национальная команда двигается вперед и просматривается перспектива. Сборная России сохраняет инерцию. Важно, что молодежь появляется в национальной команде. Тренерский штаб задумывается о завтрашнем дне», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

В 2023 году сборная России провела 8 товарищеских матчей, где в трех играх добилась победы, 4 раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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