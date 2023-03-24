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Сегодня, 15:37

Бышовец: «Карпину приходится гораздо сложнее в сборной России, чем Черчесову»

Бышовец прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Ираном
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат товарищеского матча сборной России с Ираном (1:1).

«Это был очень полезный матч. Игра определила направление в создании команды. Но мы увидели и будущее команды, целую группу игроков с хорошим потенциалом. Из матча мы получили достаточно информации, чтобы определиться в уровне потенциала наших игроков. Надо сказать, что условия подготовки команды были не самыми лучшими. Первые туры РПЛ после зимней паузы проходили в погодных условиях, не способствующих проведению нормальной работы. Эта работа могла быть только восстановительной. Могу сказать, что ситуация, в которой оказался Карпин, намного сложнее, чем та, что была во время ЧМ-2018. Там было время, которое позволяло определиться с составом. Также нельзя не учитывать фактор домашних матчей. Карпин пришел в сборную после неудачи на Евро-2020, надвигалась смена поколений. Нужно было в цейтноте начинать с официальных матчей. Товарищеских матчей на подготовку не было. Могу оценить работу Карпина на «хорошо». То, что сделал в сборной он, возможно, многим было бы не под силу», — приводит слова Бышовца «Спорт День за Днем».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byshovets-karpinu-prikhoditsya-gorazdo-slozhnee-v-sbornoy-rossii-chem-cherchesovu
Анатолий Бышовец
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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