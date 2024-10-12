Бышовец — о возможной игре России с Сирией: «Такие матчи малоинтересны»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о возможном матче национальной команды против Сирии.

«Нельзя исключать, что с Сирией сложится такая же ситуация, которая получилась с Пакистаном. Но опыт уже есть, надо быть осторожным. Если давать оценку команде Сирии, то это не тот соперник, который даст информацию о наших футболистах после игры. Имею ввиду качество матча. Такого соперника нужно обыгрывать даже без аналитического отдела. Когда играешь со слабыми соперниками, то такие матчи малоинтересны болельщикам, как было с Вьетнамом. Да и подобные игры очень мало мотивируют футболистов», — цитирует Бышовца Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщал, что одним из соперников россиян на ноябрьский сбор станет Сирия. Позже это подтвердил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Также российские футболисты с высокой долей вероятности сыграют против команды Брунея.