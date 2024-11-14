Соловьев — о товарищеском матче Россия — Бруней: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»

Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече национальных команд России и Брунея.

«Матч с Брунеем провалом не назовешь, если уже договорились. Других-то соперников нет. Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы, дадут форму, а то скажут: «У нас нет». Поиграют и довольные улетят домой», — цитирует Соловьева Legalbet.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре на «Арене Краснодар». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

19 ноября россиян ожидает встреча со сборной Сирии в Волгограде.