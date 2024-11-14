Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:47

Соловьев — о товарищеском матче Россия — Бруней: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»

Telegram Дзен

Обладатель Кубка СССР-1972 в составе «Торпедо» Анатолий Соловьев поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече национальных команд России и Брунея.

«Матч с Брунеем провалом не назовешь, если уже договорились. Других-то соперников нет. Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы, дадут форму, а то скажут: «У нас нет». Поиграют и довольные улетят домой», — цитирует Соловьева Legalbet.

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре на «Арене Краснодар». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

19 ноября россиян ожидает встреча со сборной Сирии в Волгограде.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета отряда «Россия» из-за санкций
Илья Казаков назвал лучших в первом круге РПЛ
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Европа не сможет заменить российский СПГ американским. И вот почему
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Онопко: «Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но аналитики разбирают соперника»
Тренер сборной Брунея считает, что его игроки смогут многому научиться у команды России
Тренер сборной Брунея заявил, что на матч с Россией приехали шесть игроков основы
Россия — Бруней, основная информация о матче сборной: дата, состав, где смотреть
Акинфеев составил сборную России из игроков, с которыми выступал
Семин — о матчах против Сирии и Брунея: «Интересно посмотреть, какой в этих странах уровень футбола»
Сегодня
Вчера
Неделя