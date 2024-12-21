Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

21 декабря, 23:59

Анатолий Воробьев — о словах Дюкова: «Он должен питать надежду на изменения к лучшему»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова, который завил, что в 2025 году ожидает положительных изменений в вопросе возвращения российских команд на международную арену.

«Я считаю, что поговорка «Надежд умирает последней» не совсем верна, — цитирует Воробьева «РБ Спорт». — Надежда умирает предпоследней, а последним умирает носитель надежды. Пока человек жив и тем более возглавляет такую авторитетную организацию, как РФС, он должен питать надежду на изменения к лучшему. Тут вопрос в том, что даже после решения о возвращении «блудного сына» в футбольную семью, которое так и или иначе будет принято, придется подождать. Нужно встроить нашу страну в действующий календарь. Процесс займет какое-то время».

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
Анатолий Воробьев
Читайте также
В Москве задержали подозреваемого в хищении экс-замминистра просвещения РФ
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
В ЛНР в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
МВФ объявил Украине три новых условия для продолжения финансирования
Сегодня
Вчера
Неделя