Андреев поблагодарил РФС и Дюкова за организацию матча Россия — Камерун

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о проведении товарищеского матча Россия — Камерун (1:0) и поблагодарил руководство РФС за организацию встречи.

«С учетом дефицита международных матчей любая игра сборной — событие. Выиграли, положительное впечатление оставила игра, наша команда была смотрибельной. Я примерно представляю, какой объем работы был проделан РФС и Дюковым. Поэтому слова благодарности, что в итоге такая игра состоялась», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.