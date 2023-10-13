Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:07

Андреев поблагодарил РФС и Дюкова за организацию матча Россия — Камерун

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о проведении товарищеского матча Россия — Камерун (1:0) и поблагодарил руководство РФС за организацию встречи.

«С учетом дефицита международных матчей любая игра сборной — событие. Выиграли, положительное впечатление оставила игра, наша команда была смотрибельной. Я примерно представляю, какой объем работы был проделан РФС и Дюковым. Поэтому слова благодарности, что в итоге такая игра состоялась», — приводит слова Андреева Metaratings.ru.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.

Источник: https://metaratings.ru/news/andreev-blagodaryu-rfs-i-dyukova-za-match-s-kamerunom-predstavlyayu-obyom-prodelannoi-raboty-294415/
Дмитрий Андреев
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
5
Обсудить
Читайте также
Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной
«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?
Путин рассказал о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым
Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Галина Байнякшина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»
Соболев — о съемках с дельфинами для ролика сборной: «Почувствовал себя на одной волне с ними, они ныряют, как я»
Харин: «Как только получил российское гражданство, сразу появилась мечта сыграть за сборную России»
Камоцци: «Обидно, что в основе сборной России не было ни одного игрока «Спартака»
Ринат Билялетдинов рассказал, с какими соперниками надо встречаться сборной России
Билялетдинов: «Знаю кенийских бегунов, но не футболистов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Знаю кенийских бегунов, но не футболистов»

Ринат Билялетдинов рассказал, с какими соперниками надо встречаться сборной России