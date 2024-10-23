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Сегодня, 21:08

Аршавин: «Уверен, на матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к возможному матчу национальной команды против сборных легионеров РПЛ.

«Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придет полный стадион и будет праздник», — приводит «РБ Спорт» слова Аршавина.

Также он оценил идею проведения игры со сборной медиалиги.

«Я против. Не тот уровень. Со спортивной точки зрения слишком слабый уровень», — добавил экс-футболист.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу

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