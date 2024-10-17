Андрей Аршавин назвал для сборной России варианты сборов без соперников

Сегодня, 13:47
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, чем национальной команде заниматься во время пауз на игры сборных при отсутствии соперников.
— Чем можно заполнять такой промежуток, когда матчей нет?
— В целом, думаю, выбор вообще не собираться. Как один из вариантов. Второе — проводить матчи в регионах. Пускай сборная съездит на Дальний Восток. Там точно будет биток. Сыграть со сборной региона, может, даже с командой РПЛ.
— Александр Медведев собирается предложить матч против сборной легионеров.
— Кстати, неплохо. Почему бы и нет.
— «Зенит» сможет убедить Вендела и Клаудиньо, что им не нужно уезжать в отпуск, а остаться и сыграть матч?
— Это надо делать не в отпуск, а в паузу. Те легионеры, которые остаются, пускай играют.
— Там же есть дополнительные дни выходных.
— Какая разница. «Зенит» сыграл в «Войводиной».