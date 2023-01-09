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Сегодня, 21:21

Андрей Аршавин оценил перспективы вступления РФС в Азиатскую конфедерацию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с журналистами после Рождественского хоккейного матча оценил перспективы вступления РФС в Азиатскую конфедерацию.

— РФС пока отложил решение о переходе в Азиатскую конфедерацию. Как вы к этому отнеслись?

— Если честно, то мне без разницы. Я приму все что угодно. Мое мнение вы знаете. Что это обсуждать по сто раз? Так как было, так и осталось. У РФС еще будет время, когда они смогут перейти в Азиатскую конфедерацию.

— Позже уже можно будет не попасть на чемпионат мира...

— Мы на него и так не попадем. Нам не дадут сыграть все равно.

— На сколько лет этот бан?

— На много. Все зависит от конфликта, как он решится.

— Что делать в такой изоляции?

— Нам нельзя сейчас летать в Европу, но мы же как-то живем. Так же и футбол.

— Вы видите какие-то улучшения? Как развивать свою лигу?

— Я не могу отвечать. Не хочу. Не готов.

— Вы высказали идею про совместный чемпионат.

— Только Россию и Белоруссию можно. Белоруссия играет в еврокубках?

— Да.

— Видите, они не будут объединяться.

— Вы категорически против Азии?

— Не то что категорически... По футбольному и не только, мы же все понимаем, что лучше остаться в Европе. Это правильно.

— Вариантов остаться в Европе мало. В начале говорили, что нам придется ждать пять лет, то сейчас гораздо больше...

— От Азии все равно плюсов не вижу.

— А как вам вариант «лучше играть, чем не играть»?

— Звучит красиво. Ну хорошо, выйдем в Азию. Займем место в квалификации. И что? Эстония выйдет на чемпионат мира и скажет, что с нами играть не будет.

— Но у нас будут официальные матчи.

— Я не действующий футболист, поэтому мне все равно.

— А мы будем конкурентноспособными в УЕФА через условно три года?

— Ситуация может по-разному сложиться. Смотря, какое поколение вырастет.

— Сборная под руководством Карпина — это команда с прицелом на будущее?

— Она будет немного другой, и постарше. Можно пригласить Миранчука и Головина. Сейчас бесполезно это обсуждать, все может сложиться по-разному.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

Андрей Аршавин
РФС
Сборная России по футболу
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