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Сегодня, 12:30

Аршавин — о срыве матча с Пакистаном: «Карпин был разозлен и дипломатично выразил недовольство»

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Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отсутствии товарищеских матчей у национальной команды в октябре.

«Другие сборные в основном все заняты, плюс санкции, проблемы с логистикой. Что касается клубов, думаю, сборная не хочет опускаться до их уровня. Тут либо мы должны понимать, что других команд пока нет, либо надо вообще не собираться. Посмеялся ли я со слов Карпина про «людей из Пакистана»? Нет. Думаю, он сам был разозлен той ситуацией. Считаете, ему хочется просто так тренировать, а потом узнавать, что игры не будет? Он просто в дипломатичной форме высказал свое недовольство», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

На данный момент все российские команды отстранены от официальных международных турниров. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу

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