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Аршавин о сборной России: «Матчи нужны для болельщиков. В Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о соперниках сборной России в ноябрьскую паузу.

«Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое», — сказал Аршавин «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

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