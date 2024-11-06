Аршавин: «Если бы я был игроком сборной России сейчас, то от матчей бы не отказывался. Другие косили, а я — никогда»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, поехал бы он в сборную России, если бы был действующим игроком.

— Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?

— А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я — нет, ха-ха!

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».