Чернышов: «Если будет гарантия участия сборной России в отборе на ближайший ЧМ, то надо решаться на переход в Азию»

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если нас не вернут в УЕФА, то чего ждать? Все мы хотим играть в Европе, но сколько вся ситуация может продлиться? Может быть, идет сознательное давление на нас, чтобы мы перешли в Азиатскую конфедерацию. Английских фанатов дисквалифицировали несколько лет назад, но там назвали сроки — сколько они не будут играть и когда вернутся в европейский футбол. В нашей ситуации ничего не гарантировано, сроков нет, и так может быть постоянно — от исполкома к исполкому. Если будет гарантия участия сборной России в отборочном турнире на ближайший чемпионат мира в случае перехода в Азиатскую конфедерацию, то надо решаться», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.