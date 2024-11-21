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Ещенко: «Каким был 2024-й для сборной России? Хорошо, что соперники нашлись»

Руслан Минаев
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды в ноябре.

«За два матча результаты получились такими, какие мы хотели увидеть. Все довольны, потому что сборная выиграла. Мне некогда смотреть матчи сборной, но народ ходит, значит, игры сборной привлекают и с этим все отлично. Пускай дальше наша сборная побеждает, чтобы болельщики приходили на игру. Каким был 2024 год? Хорошо, что соперники нашлись», — цитирует Ещенко «РБ Спорт».

В ноябре сборная России победила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: РБ Спорт
Андрей Ещенко
Сборная России по футболу

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