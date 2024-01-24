Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:44

Ещенко — о заявлении Чеферина о возможном возвращении российских юношеских команд: «Значит, к этому есть предпосылки»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

«То, что данное решение может повлиять положительно, это однозначно. Здесь можно видеть только плюсы. Раз об этом уже заявили, значит, уже есть к этому какие-то предпосылки. Будем надеяться», — сказал Ещенко корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Андрей Ещенко
Сборная России по футболу
Александер Чеферин
УЕФА
1
0
Читайте также
Спецслужбы Франции проверяют участников эстафеты олимпийского огня на связи с СВО
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Чеферин хочет смягчить отстранение юношеских команд России
Хиддинк поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «Россия — часть Европы»
Аленичев подвел итоги года для сборной России
Лунев: «Не представляю российский футбол в Азии»
Смородская назвала главное разочарование 2023 года
Якубко считает, что России не нужно было уходить в Азию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Борис Игнатьев: «После слов Чеферина о допуске россиян появилась надежда»