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Сегодня, 22:31

Ещенко о матче сборной России с Брунеем: «Нужно, чтобы команда жила!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» высказался о товарищеском матче против сборной Брунея.

Ранее в Брунее заявили, что намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

«Нужно, чтобы сборная России жила. Лучше играть, чем не играть. Даже такие матчи — хорошо. Тренерский штаб сможет посмотреть молодых, даст отдохнуть тем, кто играет. Соперник такой, какой есть — исходим из условий. Но сборная России живет! Это главное», — сказал Ещенко «СЭ».

Сборная Брунея располагается на 184-й строчке в мировом рейтинге. Игра состоится в Краснодаре 15 ноября.

Андрей Ещенко
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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