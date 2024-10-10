Ещенко: «Матч сборных России и медиалиги никому не будет интересен»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказался об отсутствии у национальной сборной России соперников по товарищеским матчам во время октябрьского сбора.

«Все прекрасно понимают, что поиск спарринг партнера сейчас проблема. Но собираться сборной, в любом случае, нужно. Собрались, потренировались, в этом нет ничего страшного. Медиалига хочет матч со сборной России? В чем смысл играть с медийными людьми? Чтобы что? Для чего такой матч? Да, они могут просить все что угодно (смеется). Это же медиалига, а не профессиональная команда. Такой матч никому не будет интересен. Давайте тогда со всеми играть или с любителями восемь на восемь», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

Октябрьский сбор национальной команды России стартовал в Новогорске. 10 октября сборная проведет мастер-класс для детей, а также встретится с болельщиками. 9 октября стало известно, что сборная России во время октябрьского сбора не сыграет товарищеские матчи.