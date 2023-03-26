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Сегодня, 14:57

Канчельскис раскритиковал слова министра спорта в адрес Карпина: «Матыцин играл в футбол?»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Министр спорта РФ Олег Матыцин
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина в адрес главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Матыцин играл в футбол? Он знает, что это такое? Тогда не надо делать особо громких заявлений. Удивляюсь таким людям. Причем все начинают рассказывать про футбол. Почему не критикуют шахматы? Мы не играем на чемпионате Европы и мира. Что вы творите? Сейчас просто надо собирать состав, молодежь, которая у нас есть, и учить их правильно действовать на футбольном поле. Когда у нас появятся шансы играть на чемпионате Европы и мира, тогда уже можно о чем-то говорить. Сейчас о чем мы говорим? Мы нигде не играем, очки нам не дают. Если Карпин захочет, у него есть работа в «Ростове». Если захочет, пускай расторгает контракт с РФС», — сказал Канчельскис «СЭ».

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). В воскресенье, 26 марта, россияне встретятся с Ираком. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Валерий Карпин. «Уволят и уволят. В чем проблема?» Огненная пресс-конференция Карпина перед матчем с Ираком

Андрей Канчельскис
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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