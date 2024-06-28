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Сегодня, 15:42

Канчельскис — о продлении контракта с Карпиным: «Сейчас нет смысла работать исключительно со сборной»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС).

28 июня РФС объявил о том, что Карпин продолжит работу главным тренером сборной России до июля 2028 года.

«В отборах и квалификациях на большие турниры мы не играем, поэтому сейчас ничего страшного нет в том, что Валерий Георгиевич работает и в сборной, и в «Ростове». Когда-то мы еще будем играть в международных турнирах, и вот тогда будет приниматься решение о том, где Карпин будет работать: в сборной или в клубе. А сейчас нет смысла в том, чтобы тренер работал исключительно со сборной, чтобы они играли лишь товарищеские матчи. Пускай совмещает, я не вижу в этом ничего страшного. Главное сейчас как можно скорее вернуться на европейскую арену, чтобы играть в квалификационных матчах на международные турниры: чемпионат мира, чемпионат Европы, Лига чемпионов, Лига Европы», — сказал Канчельскис «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове». Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого команда Карпина не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022 и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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