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Сегодня, 19:57

Канчельскис — о матче России и Таджикистана: «Нужно показать, что мы есть. Для меня было честью играть за сборную!»

Канчельскис высказался о матче России и Таджикистана
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость, что сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана.

«Надо, конечно, играть. И нужно показать, что мы есть. Нам нужно быть в тонусе. Да, ситуация не самая лучшая. Да, многие говорят: зачем нам это нужно? Но у нас есть лицо! И нужно сохранять свой статус. Для меня было честью играть за сборную. А люди, которые отказываются от национальной команды... Ну, это не от большого ума! У них нет мозгов, нам такие не нужны», — сказал Канчельскис «СЭ».

Встреча пройдет 17 ноября в Душанбе.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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