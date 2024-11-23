Мостовой: «Каждому игроку приятно приезжать в сборную России, зная, что ты среди лучших»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой после ноябрьского сбора отметил, что матчи национальной команды важны для болельщиков.

«Ну с Брунеем матч... Конечно, хочется играть с более сильными соперниками. Но все равно Бруней — это лучше, чем ничего. По Медиалиге я уже отвечал. На мой взгляд, сборная не должна играть с Медиалигой.

Матчи со сборными, даже если это уровень Брунея — лучше, чем вообще ничего. Конечно, собираться сборной все равно нужно. И для болельщиков это нужно. Надо собираться и для людей — показать, что сборная все равно есть. И мне кажется, каждому игроку все равно приятно приезжать в сборную, зная, что ты среди лучших», — цитируют «Известия» Мостового.

Сборная России в 2024 году провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.