Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 02:12

Мостовой: «Главное, что весь сбор прошли без травм»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой оценил игру команды и свою лично в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«Хорошая игра в исполнении команды. Лично я, наверно, не особо был заметен, поскольку вышел на замену только на последние 15 минут, которые были не самые лучшие у нашей сборной, если сравнивать со всем остальным временем матча. А так нормально все у нас получилось. Главное, что весь сбор прошли без травм. Все молодцы.

Против Сирии в стартовом составе вышло 11 новых человек по сравнению с матчем с Брунеем. Все понимали, что против Брунея будет один состав, против Сирии — другой. Каждый игрок на свой матч настраивался», — цитируют «Известия» Мостового.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — со сборными Брунея (11:0) и Сирии (4:0).
Источник: https://iz.ru/1795457/aleksei-fomin/zabei-nam-brunei-istoria-byla-komicnaa
Андрей Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Сегодня
Вчера
Неделя