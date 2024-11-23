Мостовой: «Главное, что весь сбор прошли без травм»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой оценил игру команды и свою лично в товарищеском матче с Сирией (4:0).

«Хорошая игра в исполнении команды. Лично я, наверно, не особо был заметен, поскольку вышел на замену только на последние 15 минут, которые были не самые лучшие у нашей сборной, если сравнивать со всем остальным временем матча. А так нормально все у нас получилось. Главное, что весь сбор прошли без травм. Все молодцы.

Против Сирии в стартовом составе вышло 11 новых человек по сравнению с матчем с Брунеем. Все понимали, что против Брунея будет один состав, против Сирии — другой. Каждый игрок на свой матч настраивался», — цитируют «Известия» Мостового.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — со сборными Брунея (11:0) и Сирии (4:0).