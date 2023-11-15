Андрей Мостовой признался, что хотел бы играть в европейском клубе

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что соскучился по полузащитнику национальной команды Далеру Кузяеву. Он также признался, что хотел бы играть в Европе.

«Немного соскучился по Далеру Кузяеву. У него все хорошо, попадает в сборную тура в чемпионате Франции. Он попал в свою сферу, наслаждается футболом. Хочу ли я играть в Европе? Всегда хочется, особенно, когда смотришь на ребят. Конечно, хочется. Ребята, которые выступают в Европе, мотивируют своей игрой. Были ли предложения у меня? Было предложение из Франции этим летом. Почему остался? Наверное, у этого клуба не было возможности выкупить меня.

Есть ли определенные условия в моем новом контракте с «Зенитом» для команд из Европы? Да, клуб знает, что у меня есть мечта. Есть определенные условия для клубов из топ-чемпионатов. Но все зависит от меня. Буду стараться, чтобы попробовать себя в сильной лиге», — сказал Мостовой.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).