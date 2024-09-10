Андрей Мостовой: «Из-за климата во Вьетнаме даже на трибуне тяжело сидеть, мы все промокли»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о климатических условиях во Вьетнаме.

«Когда только прилетели, вышли из аэропорта, сразу почувствовали огромную влажность. Когда мы сидели и смотрели матч с Вьетнамом, на трибуне тяжело даже сидеть, мы все промокли. Первый тайм очень тяжело дался команде из-за климата, но во втором как будто даже ветерок подул, стало легче играть. Конечно, климатические условия влияют, к этому нужно привыкать», — сказал Мостовой в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.