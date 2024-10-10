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Сегодня, 11:28

Мостовой — о раннем роспуске сборной России: «Выходных нет. В пятницу надо быть на тренировке «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своих планах по возвращению из расположения сборной России.

— Как планируешь провести выходные после роспуска сборной в четверг?

— А у меня их и не будет. Мне в пятницу в 10 утра уже надо быть на тренировке «Зенита». У нас на 12 сентября запланирована товарищеская игра с сербской командой «Войводина».

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.

10 октября пройдет открытая тренировка на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

Дарик Агаларов

Андрей Мостовой
Сборная России по футболу
ФК Зенит

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