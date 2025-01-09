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Сегодня, 03:20

Созин: «Лучше сыграть с Сербией, чем с Белоруссией»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

«Я отношусь к этому положительно. Здесь отмечу три момента. Первое: во-первых, они хотят играть, и мы хотим. Во-вторых, это сборная, которая точно играет в европейском отборе. Это такая же сборная, как сборная Норвегии. Просто там есть звезды, а в Белоруссии ярких звезд нет. И этот матч идет в зачет, и это точно не Бруней, не Кения, не Таиланд, с кем мы там играли. Только положительно.

Белоруссия — это великолепно. Все прекрасно знаем, где люди придут, если там, то тоже полный стадион. Поэтому я вообще ни одного минуса не вижу, могу только приветствовать такой выбор. Если б у меня спросили, какой матч лучше Россия-Бруней или Россия-Белоруссия, я бы, конечно, сказал, что с Белоруссией. Но так же я бы сказал, что лучше сыграть с Сербией, чем с Белоруссией. Поэтому здесь все очень обьективно», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Созина.

7 июня 2024 года сборная России в Минске обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Андрей Созин
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