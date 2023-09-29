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Сегодня, 21:43

Талалаев: «Хорошо, что УЕФА пошел на разумные изменения, дали возможность юношам играть»

Талалаев отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские сборные России по футболу до международных турниров
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на то, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу до международных турниров.

«Вы же видите, что происходит. Хорошо, что пошли на разумные изменения, нашим юношам дали возможность играть. Без флага, гимна и герба? Послушайте... Когда ты упал в пропасть, первые шаги — добраться и за что-то зацепиться, это уже хорошо. Сам патриотизм мы воспитаем. Вопрос в том, что нужно потихонечку возвращаться», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

26 сентября, исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-talalaev-horosho-chto-uefa-poshel-na-razumny-e-izmeneniya-dali-vozmozhnost-yunosham-igrat/
Андрей Талалаев
Футбол
Сборная России по футболу
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