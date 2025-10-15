Талалаев об игре сборной России: «Миранчуки вернулись на свой уровень»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру братьев Миранчук в матчах с Ираном и Боливией.

— Чья игра стала для вас откровением?

— Считаю, Миранчуки вернулись на свой прежний уровень, когда они только уезжали в Европу. Антон здорово проявил себя против Ирана, Алексей — против Боливии. Они большие молодцы в плане креатива. Какие Леха выдал две передачи! Кисляк уже в принципе нас приучил к тому, что он умеет так играть.

— Алексея Миранчука признали лучшим игроком матча с Боливией. По пониманию игры, качеству передач, работе с мячом он действительно выделяется на фоне остальных наших сборников?

— Я бы не стал сейчас кого-то отмечать персонально. Мне больше понравилось, что уже просматривается командное понимание игры. Органика. Все спорные мячи вырвали наши. Все доигрывали эпизоды до конца. Никто не останавливался. Да, может, кто-то смотрелся чуть ярче, кто-то немного уходил в тень. Но это нормально, когда команда 70 минут действует интенсивно. Все было очень гармонично. Наверное, мне немного не хватало на поле Глушенкова, который вышел на замену только на 64-й минуте.

— Почему не хватало?

— В том футболе, которая сборная показывала 65-70 минут, он один из лучшших в России.