Талалаев о Бевееве в сборной России: «Поговорю с ним. Проведет в «Балтике» лишнюю тренировку»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру защитника калининградцев Мингияна Бевеева в BetBoom товарищеском матче за сборную России против Боливии (3:0).

— Что тогда скажете о желтой карточке Бевееву в середине первого тайма?

— А вспомните его фол в самом начале игры. Большинство псевдоэкспертов сейчас будут заявлять о том, что это желтая... Но в моем понимании черногорский арбитр и в этой ситуации повел себя последовательно. Я, конечно, со своей стороны поговорю с Мингияном о том, что совсем неоправданно было фолить с риском получить желтую на половине поля соперника, когда у боливийцев не было возможности убежать в контратаку. Он за это, думаю, лишнюю тренировку у нас проведет. Футболистам просто нужно разделять эти вещи. Есть тактические фолы, а тут нарушение правил привело к совсем ненужному, неоправданному «горчичнику».