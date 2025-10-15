Видео
15 октября, 16:00

Талалаев о Бевееве в сборной России: «Поговорю с ним. Проведет в «Балтике» лишнюю тренировку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру защитника калининградцев Мингияна Бевеева в BetBoom товарищеском матче за сборную России против Боливии (3:0).

— Что тогда скажете о желтой карточке Бевееву в середине первого тайма?

— А вспомните его фол в самом начале игры. Большинство псевдоэкспертов сейчас будут заявлять о том, что это желтая... Но в моем понимании черногорский арбитр и в этой ситуации повел себя последовательно. Я, конечно, со своей стороны поговорю с Мингияном о том, что совсем неоправданно было фолить с риском получить желтую на половине поля соперника, когда у боливийцев не было возможности убежать в контратаку. Он за это, думаю, лишнюю тренировку у нас проведет. Футболистам просто нужно разделять эти вещи. Есть тактические фолы, а тут нарушение правил привело к совсем ненужному, неоправданному «горчичнику».

3

  • Andrey Korobkov

    Бевеев матч провалил -- просто фиаско.Лукин,мягко говоря, вообще не убедил:man_shrugging:

    17.10.2025

  • shabl

    Бевеев уровень сборной. Это было видно. Именно он стал автором голевого эпизода, умно сбросил из-за боковой, в результате чего получился розыгрыш мяча в штрафной и взятие ворот. Во втором тайме после ухода латераля правый фланг моментально просел. Так что съешь тапок, сиди тихо. Когда спросят, тогда скажешь...

    15.10.2025

  • Степочкин

    Еще один начальничек. При чем тут нарушение в сборной к Балтике? Раньери себя возомнил. Тут вопрос больше к Карпину - зачем его вызвал, он не уровень сборной. Как и Садулаев.

    15.10.2025

    Андрей Талалаев
    Сборная Боливии по футболу
    Сборная России по футболу
    Мингиян Бевеев
