Талалаев о Бевееве в сборной России: «Поговорю с ним. Проведет в «Балтике» лишнюю тренировку»

15 октября, 16:00
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру защитника калининградцев Мингияна Бевеева в BetBoom товарищеском матче за сборную России против Боливии (3:0).
— Что тогда скажете о желтой карточке Бевееву в середине первого тайма?
— А вспомните его фол в самом начале игры. Большинство псевдоэкспертов сейчас будут заявлять о том, что это желтая... Но в моем понимании черногорский арбитр и в этой ситуации повел себя последовательно. Я, конечно, со своей стороны поговорю с Мингияном о том, что совсем неоправданно было фолить с риском получить желтую на половине поля соперника, когда у боливийцев не было возможности убежать в контратаку. Он за это, думаю, лишнюю тренировку у нас проведет. Футболистам просто нужно разделять эти вещи. Есть тактические фолы, а тут нарушение правил привело к совсем ненужному, неоправданному «горчичнику».
Andrey Korobkov
Бевеев матч провалил -- просто фиаско.Лукин,мягко говоря, вообще не убедил:man_shrugging:
17.10.2025
shabl
Бевеев уровень сборной. Это было видно. Именно он стал автором голевого эпизода, умно сбросил из-за боковой, в результате чего получился розыгрыш мяча в штрафной и взятие ворот. Во втором тайме после ухода латераля правый фланг моментально просел. Так что съешь тапок, сиди тихо. Когда спросят, тогда скажешь...
15.10.2025
Степочкин
Еще один начальничек. При чем тут нарушение в сборной к Балтике? Раньери себя возомнил. Тут вопрос больше к Карпину - зачем его вызвал, он не уровень сборной. Как и Садулаев.
15.10.2025