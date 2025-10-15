Талалаев: «Лукин может стать основным защитником сборной на долгие годы»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил перспективы защитника ЦСКА Матвея Лукина в сборной России.

— Самая проблемная позиция в сборной? Центр обороны?

— Пожалуй. Хотя в лице Лукина, думаю, мы можем получить стабильного центрального защитника сборной на долгие годы.

— Сборная России одержала очередные победы в товарищеских матчах. Как бы эта команда смотрелась на больших турнирах? Скажем, на чемпионате мира-2026?

— Это вопрос Валерию Георгиевичу. Он лучше знает возможности своей команды. Мне же со стороны очень понравилась игра против Боливии. Солидно! За первые 60 минут вообще почти ничего не позволили создать сопернику, кроме одного прострела, который привел к угловому.