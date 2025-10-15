Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 октября, 16:45

Талалаев: «Лукин может стать основным защитником сборной на долгие годы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил перспективы защитника ЦСКА Матвея Лукина в сборной России.

— Самая проблемная позиция в сборной? Центр обороны?

— Пожалуй. Хотя в лице Лукина, думаю, мы можем получить стабильного центрального защитника сборной на долгие годы.

— Сборная России одержала очередные победы в товарищеских матчах. Как бы эта команда смотрелась на больших турнирах? Скажем, на чемпионате мира-2026?

— Это вопрос Валерию Георгиевичу. Он лучше знает возможности своей команды. Мне же со стороны очень понравилась игра против Боливии. Солидно! За первые 60 минут вообще почти ничего не позволили создать сопернику, кроме одного прострела, который привел к угловому.

Андрей Талалаев о&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Боливия, Бевееве, братьях Миранчуках и&nbsp;Садулаеве.«Миранчуки вернулись на свой уровень. А с Бевеевым я еще поговорю». Талалаев — о сборной России, Садулаеве, Батракове, Глушенкове

1

  • Чернобог

    Жаль что в клубе, предпочли привезти очередного бразильца на его позицию, который ничем не лучше, да и серьёзно старше, вместо того, чтобы давать игровое время своему и молодому, помогая прогрессировать!

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Талалаев
    Матвей Лукин
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
    Главный тренер сборной России Карпин ответил на вопрос о своей мотивации
    Карпин: «Кому подражаю? Может, Гвардиоле»
    Карпин хотел бы усилить сборную России Мбаппе, Ямалем и Кейном
    Карпин заявил, что в 2025 году никто не отказывался играть за сборную России
    Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя