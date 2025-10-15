Талалаев: «Пока не могу назвать Батракова игроком без слабых мест»

15 октября, 16:30
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил потенциал полузащитников сборной России — Матвея Кисляка и Алексея Батракова.
— Леонид Слуцкий не так давно заметил, что пока не видит у Кисляка потолка. До какого уроня Матвей может дорасти?
— От месяца к месяцу, от матча к матчу он действительно прибавляет. Мы наблюдаем прогресс Кисляка, его восхождение. То же самое можно сказать и про Батракова, и про Кирилла Глебова.
Но, мне кажется, Миранчуки, Головин, Глушенков на сегодняшний день все-таки рациональнее и стабильнее демонстрируют свой уровень.
— А вы не считаете Батракова игроком без слабых мест? Его гол Ирану — нечто?
— Батраков — один из самых быстрых игроков РПЛ по принятию решений на поле. Как с мячом, так и без него. Но пока уровень ведения единоборств в эпизодах с плотной опекой, мне кажется, не позволяет ему дать ту характеристику, которая прозвучала в вашем вопросе. Еще нужно добавлять в этом компоненте. Если с Алексеем плотнее играть в центральной зоне, то он начинает выдавливаться во фланги и полуфланги. Там он тоже опасный для соперников, но все же не такой, каким мы его привыкли видеть в последних матчах.
Мне даже интересно, какой состав выставит наш тренерский штаб, когда попадутся более серьезные соперники. «Подьест» ли эта молодежь своих конкурентов к весне? Любопытно, правда? Ведь у нас сейчас богатейший выбор полузащитников! Не хотелось бы их сравнивать на бумаге. Лучше посмотреть всех на поле и потом уже делать выводы.
Бергкамп 10
конечно куда ему до Саусь и Петрова
16.10.2025
Эстебан
Тебя, Талалай, кусок собачьей какашки, забыть спросили про Батракова! Урод, своими костоломами лучше займись, в каждой игре больше двадцати фолов, так что, лучше, по-меньше вякай о чужих игроках!
15.10.2025
Симон Вирсаладзе
Это ненадолго. До следующей отставки.
15.10.2025
.Точный счёт Матчей.
'Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей
15.10.2025
sidnet78
Талалалладаев эксперт матчтвканделакиньюз.. так что не надо ля ля))
15.10.2025
ValeraK
Молодец Черчесов! Хороших игроков воспитал!
15.10.2025
Константин Чегошев
Диагноз? Что он под опекой неудачно играет? Это все равно, что я скажу, что вы курите, нно я же не сказал, что вы помрете завтра (вот диагноз, не зная реально что к чему.). Это не диагноз это констатация факта. Он же не сказал, что он плохой и останется таким? Он лишь посоветовал ему поработать в этом направлении.
15.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
не правда. он не просто озвучивает общие впечатления по игроку, а ставит ему диагноз. а у такого диагноза такая же точность, как и у телемедицины с чатЖПТ на той стороне монитора.
15.10.2025
shpasic
пока можно только сказать, что у Талалаева язык без костей.
15.10.2025
Константин Чегошев
На то он и тренер, чтоб давать оценочные суждения, ен правда ли. Даже у тренеров 2 лиги народ на пресс-конференциях интересуются подобными вещами.
15.10.2025
Jackson 57
А почему бы и нет? Если уж всякие хрены из СЭкса выносят некие "оценочные суждения", то Талалаеву, как тренеру довольно неплохо, хотя и своеобразно:)), играющей команды сам бог велел:)) А так попробую и я свою чайную ложечку добавить:)) В тех матчах с ним, которые я видел, если его не особо держали, он, конечно, феерил. Но вот попадая под жёсткую персоналку, он пропадает - мелковат, да и физически ещё не особо... А если с ним будут играть так, как это делают в Италии или в Германии, то тамошние защитники его сперва заклюют, а потом и сожрут без хлеба. Так что Лёше ещё много чему надо научиться. Хотя да, наблюдать за его игрой - действительно приятно.
15.10.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
ой ну ладно. чето быстро зазвездился Талалаев, уже начал оценочные суждения выносить игрокам, с которыми никогда не работал.
15.10.2025
Русич Олег
если таким нельзя назвать Батракова, то без каких мест можно назвать всех остальных?
15.10.2025