Талалаев: «Пока не могу назвать Батракова игроком без слабых мест»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил потенциал полузащитников сборной России — Матвея Кисляка и Алексея Батракова.

— Леонид Слуцкий не так давно заметил, что пока не видит у Кисляка потолка. До какого уроня Матвей может дорасти?

— От месяца к месяцу, от матча к матчу он действительно прибавляет. Мы наблюдаем прогресс Кисляка, его восхождение. То же самое можно сказать и про Батракова, и про Кирилла Глебова.

Но, мне кажется, Миранчуки, Головин, Глушенков на сегодняшний день все-таки рациональнее и стабильнее демонстрируют свой уровень.

— А вы не считаете Батракова игроком без слабых мест? Его гол Ирану — нечто?

— Батраков — один из самых быстрых игроков РПЛ по принятию решений на поле. Как с мячом, так и без него. Но пока уровень ведения единоборств в эпизодах с плотной опекой, мне кажется, не позволяет ему дать ту характеристику, которая прозвучала в вашем вопросе. Еще нужно добавлять в этом компоненте. Если с Алексеем плотнее играть в центральной зоне, то он начинает выдавливаться во фланги и полуфланги. Там он тоже опасный для соперников, но все же не такой, каким мы его привыкли видеть в последних матчах.

Мне даже интересно, какой состав выставит наш тренерский штаб, когда попадутся более серьезные соперники. «Подьест» ли эта молодежь своих конкурентов к весне? Любопытно, правда? Ведь у нас сейчас богатейший выбор полузащитников! Не хотелось бы их сравнивать на бумаге. Лучше посмотреть всех на поле и потом уже делать выводы.